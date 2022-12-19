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الاتحاد الأوروبي يقر سقفاً لأسعار الغاز.. وروسيا تعلق

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 22:42

قال متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر، اليوم الاثنين، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز.
 
ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأست المفاوضات.

وقال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز إن وزراء الطاقة في التكتل وافقوا على سقف لأسعار الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة.

وأظهرت الوثيقة التي تسرد تفاصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في التكتل سيبدأ تنفيذه إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو/ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وفي أول تعليق له على القرار، قال الكرملين إن السقف الأوروبي لأسعار الغاز "غير مقبول ويشكل اعتداء على أسواق الطاقة".

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