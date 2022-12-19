البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الأردن في مواجهة الإرهاب
عناصر من الجيش الأردني
19 ديسمبر 2022 21:57
أعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا في استشهاد عدد من رجال الأمن الذين فاضت أرواحهم أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة عدد من الإرهابيين والخارجين على القانون.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الاثنين تضامنه التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب ووقوفه بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية شعبها ومكافحة الفكر المتطرف، مجددا إدانته لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار دولنا العربية.
وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة من رجال الأمن العام وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان عبد الرزاق الدلابيح.