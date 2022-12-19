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قتلى بينهم جنود بهجمات في بوركينا فاسو

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 21:53

أفادت مصادر أمنية وسكان الاثنين عن مقتل جنديين وستة مدنيين في هجمات نهاية الأسبوع في شمال وشرق بوركينا فاسو.
وقال مصدر أمني إن انفجار قنبلة على طريق سريع أدى الى مصرع اثنين من أفراد قوات الأمن السبت في بوروم شمال البلاد، مضيفا أن خمسة أصيبوا بجروح.
وفي هجوم منفصل، استهدف مسلحون حافلة في قرية كوكودي قرب الحدود مع غانا، وفق مصدر أمني آخر.
وقال المصدر "قتل المهاجمون ستة مدنيين ونهبوا ركاب الحافلة".
وأكد عضو في جمعية التجار الحصيلة مشيرا الى أن من بين الضحايا "شخصية مهمة في القطاع التجاري".
وتواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في قلب منطقة الساحل، تمردا جهاديا منذ سبع سنوات أودى بالآلاف وشرد نحو مليوني شخص.
وجراء الإحباط من العنف وارتفاع أعداد الضحايا، شهدت البلاد انقلابين هذا العام نفذهما ضباط ساخطون، كان آخرهما في 30 سبتمبر.

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