«التعاون الخليجي» يعلن تضامنه مع الأردن في مواجهة الإرهاب
«التعاون الخليجي» يعلن تضامنه مع الأردن في مواجهة الإرهاب
19 ديسمبر 2022 21:34
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، تضامن ووقوف المجلس الست مع المملكة الأردنية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وأكد الحجرف في بيان له اليوم الاثنين موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته.
وشدد على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيداً بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعيا "المولى عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".
وأعلن الأمن العام الأردني، في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصرها خلال مداهمة لمنزل مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كم) جنوب العاصمة عمان، الذي قتل بـ"رصاص مخربين"، وفقا لما نقلته السلطات الأردنية.