الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى في حادث إطلاق نار بكندا

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 20:49

قالت الشرطة الكندية إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمبنى سكني في مدينة فون بإقليم أونتاريو ليل أمس الأحد.
وكان المشتبه به ضمن القتلى الستة.
وأعلنت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو في بيان اليوم الاثنين أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به (73 عاما) وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.
وقالت وحدة التحقيقات، التي تحقق في حالات القتل التي تتورط فيها الشرطة، إنها فتحت تحقيقا في مقتل المشتبه به وإنه من المقرر تشريح الجثة غدا الثلاثاء.
ولم تنشر السلطات مزيدا من المعلومات حول الضحايا أو الدافع لارتكاب الحادث.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة منطقة يورك جيم ماكسوين قوله للصحفيين ليل أمس الأحد "نعمل الآن على إبلاغ عائلات (الضحايا)، لذا لا يمكنني في هذه المرحلة الإدلاء بأي معلومات حول الضحايا أو القضية".
وقالت إدارة شرطة منطقة يورك في بيان إن قواتها استجابت لمكالمة بشأن إطلاق رجل النار على عدة ضحايا في مبنى سكني في مدينة فون شمال تورونتو.

أخبار ذات صلة
قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو
مقتل شخص جراء إطلاق نار في نيوزيلندا
المصدر: وكالات
الشرطة الكندية
كندا
إطلاق نار
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©