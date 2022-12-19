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أولى الوفيات في الصين منذ رفع إجراءات مكافحة كورونا

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 20:47

ماثيو والش سجلت في الصين الاثنين أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات الصارمة المعمول بها في إطار سياسة "صفر كوفيد" في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات بسبب موجة إصابات غير مسبوقة.
وكانت سلطات العملاق الآسيوي تراجعت بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر متخلية عن غالبية القيود الصحية الصارمة التي كانت تفرضها منذ نحو ثلاث سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية عام 2019.
منذ إزالة القيود تسجل إصابات كبيرة جدا بكوفيد-19 في الصين. إلا أنه "يستحيل" تحديد حجم الانتشار، باعتراف السلطات حتى ان فحوصات التشخيص لم تعد إلزامية.
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة بشكل كاف لموجة إصابات مرتبطة بإعادة فتح البلاد في حين لا يزال ملايين من المسنين والأشخاص الضعفاء غير ملقحين.
وأعلنت السلطات الاثنين وفاة مريضين في بكين هما أول ضحيتين منذ رفع القيود في السابع من ديسمبر بحسب الأرقام الرسمية.

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المصدر: وكالات
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