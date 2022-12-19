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أفغانستان تستهدف تطعيم 7 ملايين طفل ضد الشلل

أفغانستان تستهدف تطعيم 7 ملايين طفل ضد الشلل
19 ديسمبر 2022 18:49

أطلقت أفغانستان حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الاثنين، ترمي إلى تلقيح سبعة ملايين طفل.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها طالبان، إن الحملة سوف تغطي 24 إقليماً في البلاد وتستمر أربعة أيام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى أكتوبر من العام الجاري تم رصد حالتي إصابة بفيروس شلل الأطفال في أفغانستان.

وغالباً ما تواجه حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان صعوبات بسبب نظريات المؤامرة بأن لقاح شلل الأطفال يسبب العقم أو أن العاملين في حملات التطعيم هم جواسيس. وفي كثير من الوقائع، هاجم المتطرفون العاملين في حملات التطعيم.

 

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المصدر: وكالات
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