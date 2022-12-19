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بوتين يصل بيلاروس.. وأوكرانيا قلقة

بوتين وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات
19 ديسمبر 2022 17:08

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الى بيلاروس للقاء نظيره ألكسندر لوكاشنكو، حليفه في النزاع الأوكراني، فيما أعلنت كييف أنها تخشى هجوما محتملا من الأراضي البيلاروسية في 2023.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله لوكاشنكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار. 

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المصدر: وكالات
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