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محكمة بريطانية تقضي بشرعية ترحيل المهاجرين

محكمة بريطانية تقضي بشرعية ترحيل المهاجرين
19 ديسمبر 2022 16:43

قضت المحكمة العليا البريطانية بقانونية خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي ايه ميديا) أنه جرى رفع العديد من الطعون على المقترحات المعلنة من جانب وزيرة الداخلية حينها بريتي باتيل في أبريل، التي وصفتها بأنها «الاتفاق الأول في العالم» مع دولة تقع في شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية.

ولم تنطلق أول رحلة ترحيل - التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو - وسط سلسلة من الاعتراضات ضد إزالة الأفراد والسياسة ككل.

غير أن كبار قضاة المحكمة العليا في لندن رفضوا اليوم الاثنين، المرافعات التي تفيد بأن خطط توفير تذاكر بلا عودة إلى رواندا غير قانونية.

 

 


 

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