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أولى الوفيات بكورونا في الصين منذ رفع الإجراءات الصارمة

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 16:20

سجلت في الصين الاثنين أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات الصارمة المعمول بها في إطار سياسة "صفر كوفيد" في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات بسبب موجة إصابات غير مسبوقة.

وكانت سلطات العملاق الآسيوي تراجعت بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر متخلية عن غالبية القيود الصحية الصارمة التي كانت تفرضها منذ قرابة الثلاث سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية العام 2019.

وأعلنت السلطات الاثنين وفاة مريضين في بكين هما أول ضحيتين منذ رفع القيود في السابع من ديسمبر بحسب الأرقام الرسمية.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد العاصمة الصينية البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، موجة إصابات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، وقد انتشرت بشكل خاطف في الأيام الأخيرة.

 

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المصدر: وكالات
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