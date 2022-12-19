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قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو

أرشيفية
19 ديسمبر 2022 10:15

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

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المصدر: وكالات
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إطلاق نار
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