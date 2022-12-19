الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابات خطرة على متن طائرة أميركية بسبب اضطرابات جوية شديدة

إصابات خطرة على متن طائرة أميركية بسبب اضطرابات جوية شديدة
19 ديسمبر 2022 07:26

ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 36 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأميركية لاضطرابات جوية شديدة أمس الأحد أثناء توجهها إلى هونولولو.
وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصاً وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظرا لخطورة حالتهم.

وأضافت الصحيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.

وقالت شركة الطيران في بيان على تويتر إن "الرحلة إتش إيه35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم".

وأضافت " تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية."

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر إن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه330 كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

أخبار ذات صلة
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
فرار 14 راكباً بعد هبوط طائرتهم اضطرارياً في إسبانيا
المصدر: وكالات
طائرة
طائرة أميركية
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©