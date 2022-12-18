«الحوثي» يحول مناطق سيطرته إلى سجن كبير للنساء

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

تواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني، خاصة النساء، إذ فرضت الميليشيات قيوداً على حركة النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء أو تنقلهن بين المحافظات.

وقالت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، في بيان، إنها حصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم ميليشيات الحوثي لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل.

وحذّرت المنظمة من أن «إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل معها أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل يُعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه».

كما أعربت المنظمة عن مخاوفها من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي والحيلولة دون استمرارها.

وفي وقت سابق، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون «محرم» في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد.

وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقمع حرية المرأة وتحد من حرية حركتها، بينما العديد من القيادات الحوثية النسوية بلا قيود أو ضوابط في دول غربية بحجة حرية الرأي.

وحسب تقرير حقوقي لمنظمة «سام للحقوق والحريات» اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي تمارس انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء المعتقلات في سجونها، وتعرض المختطفات لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، مشيراً إلى اختطاف الميليشيات الإرهابية أكثر من 1700 امرأة منذ عام 2014.

بدوره، أوضح الباحث السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي، أن هناك تقارير حقوقية تشير إلى وجود حالات اغتصاب وقتل وتعذيب بحق النساء من قبل ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى منعهن من السفر.

وذكر الأنسي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الميليشيات الإرهابية تمارس العديد من الانتهاكات بحق المرأة وتصل إلى ملاحقتهن على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقالهن، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تحصل على مرأى ومسمع المنظمات الدولية والأممية.

كما قال الخبير القانوني السعودي الدكتور أصيل الجعيد، إن الميليشيات الحوثية قامت بالعديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أنه ليس من المستغرب أن تكون ممارسات الميليشيات مع المرأة متشددة.

وأكد الجعيد في تصريح لـ«الاتحاد» أن النظرة الحوثية المتشددة تجاه المرأة ودورها في المجتمع يشابه تماماً رأي الجماعات الإرهابية، مثل «داعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن هذه الجماعات الإرهابية ترتكب أبشع الجرائم بحق المرأة.

وطالب الجعيد المجتمع الدولي بالعمل على حماية الشعب اليمني خاصة النساء والأطفال الذين يتعرضون لكافة أنواع الابتزاز والاستغلال من ميليشيات الحوثي الإرهابية.