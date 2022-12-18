الأردن: حرية التعبير مكفولة ولا مساومة على سيادة القانون

عمّان (الاتحاد)

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنَّ حقّ التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن سيادة القانون لا مساومة عليها مُطلقاً.

وشدِّد الخصاونة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردني، أمس، على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة سيتمُّ التَّعامل معها بحزم وفق القانون، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقرَّر مجلس الوزراء ترقية العقيد عبد الرزَّاق الدلابيح الذي قضى أثناء تأديته الواجب في منطقة «الحسينيَّة» بمحافظة معان قبل عدة أيام إلى رتبة عميد.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية ودورهم في تجاوز ما جرى خلال الأيَّام الماضية، مؤكداً أنَّ «الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة للعاملين في قطاع النَّقل، بتعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين وكذلك تعرفة النَّقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بنفس المعاملة التي تعاملها وزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين التي تعكس سعر الدِّيزل صعوداً وهبوطاً».