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قتيل وجرحى بهجوم في شرق سوريا

قتيل وجرحى بهجوم في شرق سوريا
19 ديسمبر 2022 02:05

أنقرة (الاتحاد)

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قتل مدني وأصيب 4 آخرون في هجوم مسلح شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على أحد حواجز الجيش السوري في دير الزور.
وأكد مصدر عسكري أن الهجوم الذي شنته خلايا لتنظيم «داعش»، استهدفوا خلاله أحد حواجز الجيش في بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي.
وأكد المصدر أن مدنياً قتل وأصيب آخرون صادف مرورهم عبر الحاجر أثناء الهجوم، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر من الجيش.
وأضاف المصدر أن القوات المنتشرة في المنطقة قامت بملاحقة المهاجمين إلى عمق البادية، كما تم تعزيز نقاط الجيش المنتشرة في المنطقة تحسباً لأي هجوم آخر.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 3 مسلحين من «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمالي سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن «قواتها تواصل دفن الإرهابيين الذين يحاولون شن اعتداءات في خنادقهم».
وأكدت أن «قواتها حيّدت 3 إرهابيين من تنظيم وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا».

سوريا
داعش
الإرهاب
الجيش السوري
دير الزور
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