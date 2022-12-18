لغم «حوثي» يودي بحياة عائلة في الحديدة

عدن (الاتحاد)

قتل رجل وزوجته، وأُصيب طفلهم وشخص آخر، إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب محافظة الحديدة، غداة مجزرة مشابهة في حيس خلفت 3 قتلى وطفلًا مصاب بجروح خطيرة.

وقال مصدر محلي، إن رجلاً وزوجته قتلا وأُصيب طفل رضيع ورجل، بانفجار لغم من مخلفات ‎ميليشيات الحوثي في منطقة «الجبلية» جنوب مديرية «‎التحيتا» بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الانفجار استهدف الأسرة المكونة من رجل وزوجته والطفل في مدخل قرية «بني قربع» جنوب غرب منطقة «الجبلية»، أثناء عودتهم من منطقة «المغرس» المجاورة، وأن الشظايا أصابت رجلاً أخر صادف وقوفه بالقرب من موقع انفجار اللغم.

والجمعة، قتل 3 مدنيين وأُصيب طفل رابع بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم للحوثيين أثناء عملهم في إحدى المزارع بمنطقة «المقانع» في مديرية «حيس» بالحديدة.

وأمس الأول، اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام من مخلفات الميليشيات الإرهابية في مديرية «حيس».