جيش السودان: نؤيد أي اتفاق سياسي ينهي الأزمة

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

قال رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس، إن هناك حملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم.

وشدد، خلال حضوره حفل احتفال تخرج بأكاديمية نميري العسكرية، على أن «القوات تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي»، مؤكداً أنها «موحدة خلف قيادتها، وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها، ما دام مقامها محفوظاً وخروجها من العمل السياسي محسوم».

وتسعى جماعة «الإخوان» في السودان للعودة من جديد إلى الحياة السياسية عبر محاولات مختلفة، رغم الرفض الشعبي الواسع والمطالبات بتصنيفها كـ«جماعة إرهابية» لتورطها في تأجيج النزعات القبلية، واستخدام العنف لتحقيق أهدافها.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن عودة الجماعة إلى الساحة السياسية مرة أخرى في السودان أمر مرفوض شعبياً، وأنه على الرغم من وجودهم في بعض المواقع الرسمية، فهم منبوذون سياسياً.

واعتبر المحلل السياسي السوداني الدكتور الصادق خلف الله، أن الحديث عن عودة «الإخوان» للمشهد السياسي «أداة تخويف»، لمعرفة الأحزاب أن فشل تجربة «الإخوان» في الحكم لمدة ثلاثة عقود غرست خوفاً حقيقياً من عودتهم، وأن استخدام عصا «الإخوان» كافٍ لاستثارة الجميع لدعم الأحزاب المناوئة لهم.

وأوضح خلف الله، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشهد في السودان الآن تتصدره مجموعات مختلفة ومتناحرة تحاول استقطاب كافة فئات الشعب والحصول على دعمه باستخدام الخداع السياسي في الوعود بتمكين الشباب ومناصرتهم، مؤكداً فشل «الإخوان» قبل الثورة وفشل الأحزاب بعد الثورة، وأن تكالبهم على مصالحهم ومنافعهم الشخصية أدى لتناقص شعبيتهم وعدم الالتفاف حولهم.

وشدد خلف الله على أن تمكين «الإخوان» بحكم السودان قد انتهى إلى الأبد، واستبعاد الجماعة من أي معادلة سياسية مستقبلية، وفي حال عودتهم سيعودون ضمن تسوية سياسية تضمن تحجيم دورهم.

وفي يوليو الماضي، اتهمت قوى «الحرية والتغيير»، جماعة «الإخوان» بمحاولة العودة إلى الحكم من خلال تأجيج النزعات العنصرية واللعب بورقة القبلية.

ووصف المحلل السياسي السوداني الدكتور حمد محمد خير، في تصريحات لـ«الاتحاد»، محاولات «الإخوان» الأخيرة للعودة إلى المشهد السياسي بأنها محاولات فاشلة، مؤكداً أنهم منبوذون سياسياً رغم وجودهم في بعض المواقع الرسمية.

وظهر القيادي «الإخواني» علي كرتي، في حوار بثته إحدى القنوات التابعة للجماعة، في محاولة للعودة مجدداً للمشهد السياسي، هاجم خلالها الحكومة السودانية وإجراءاتها.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الدكتورة تماضر الطيب، أستاذة العلاقات الدولية في «مركز الدراسات الدبلوماسية» بجامعة الخرطوم، استحالة عودة «الإخوان» مجدداً إلى المشهد السياسي في السودان لأسباب عديدة، أهمها أن قيادات التنظيم إما في السجون أو هاربون في الخارج، بالإضافة إلى الرفض الشعبي لهم.

وأكدت الدكتورة تماضر الطيب، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» تُعاني التشتت، وأصبحت هناك قلة من المنتفعين ليس بوسعهم العودة للحكم، وأن ما يحدث الآن نوع من محاولات إيجاد حلول من شأنها الحفاظ على مصالح شخصيات بعينها داخل الجماعة.

ودشنت 8 تنظيمات «إخوانية» سودانية، في أبريل الماضي، تياراً جديداً أطلقت عليه «التيار الإسلامي العريض» في محاولة للالتفاف على الشارع السوداني الرافض لهم.

ويعتبر هؤلاء أن هذه المحاولة هي الرابعة التي يغير فيها «الإخوان» جلدهم، على امتداد 7 عقود من تاريخ البلاد.

وضم التيار الجديد عناصر فاعلة في المؤتمر الوطني المحلول، الذي يعد الجناح السياسي لـ«الإخوان»، وأسقطته الاحتجاجات في أبريل 2019 بعد أن وصل إلى السلطة في عام 1989 عبر انقلاب.