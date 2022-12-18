الدعم الأميركي للصومال يُضيّق الخناق على «الشباب»

دينا محمود (مقديشو، لندن)

قتل 50 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في مواجهات مع الجيش الصومالي في إقليم شبيلي الوسطى وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا» عن مصدر عسكري، قوله إن المواجهات الأخيرة التي شهدتها بلدة «دار نعيم» أسفرت عن مقتل 50 عنصراً من حركة «الشباب» وتدمير حصونهم وخنادقهم.

وبحسب الوكالة، «تحرك الجيش الصومالي بعد معلومات استخباراتية حول وجود فلول مسلحي الحركة في بلدة دار نعيم، وأجرى عملية تمشيط في المناطق المجاورة لها».

وأضافت أن «الجيش استهدف عناصر الحركة بمساندة مسلحي العشائر، كما ضرب الخنادق التي يتحصنون فيها بقصف جوي مكثف».

وأظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، جثث مسلحي الحركة المنتشرة في محيط بلدة «دار نعيم»، فيما انتشر الجيش بالبلدة بعد تصفية مسلحي «الشباب».

ويأتي تحرير بلدة «دار نعيم» بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة «أدن يبال» عقب تحريرها من قبضة مسلحي الحركة الذين كان يسيطرون عليها لنحو 15 عاماً.

وفي سياق متصل، أكدت وحدات من الأمن الصومالي، أنه تم القضاء على أحد كبار قادة ميليشيات «الشباب» الذي كان يشكل خطراً كبيراً على سلامة الشعب الصومالي.

وأوضحت وحدات الأمن، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن القيادي المقضي عليه، هو أحد أخطر ميليشيات «الشباب»، وكان مسؤولاً عن تضليل العديد من الشباب الصوماليين، وأنه تم القضاء عليه في عملية نفذتها القوات الوطنية الصومالية، بالتعاون مع أصدقائها الدوليين في منطقة «جحاي».

وأشارت إلى أن حكومة الصومال تسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومضايقة الشعب الصومالي.

وبعد أشهر قليلة على إعادة الولايات المتحدة قواتها إلى الصومال لتقديم الدعم لقوات الأمن هناك في حربها ضد «الشباب»، أكد مسؤولون عسكريون أميركيون، أن سحب هذه القوات لنحو عام ونصف العام، أدى إلى تفاقم خطر الجماعة الدموية.

وشدد المسؤولون، على أن العسكريين الأميركيين يحاولون منذ عودتهم تعويض ما أهدر من وقت، في ما يتعلق بمد يد العون للقوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم «البرق» أو «دنب»، على صعيد مواجهتها لإرهابيي «الشباب»، الذين يسيطرون على غالبية المناطق الريفية بوسط وجنوب البلاد.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، قال مسؤولون أميركيون وصوماليون، إن قرار سحب القوات الأميركية الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من عمر إدارته، ساعد تلك الحركة الإرهابية، على تعزيز قوتها وقوامها في الوقت نفسه، وأعاق قدرة الولايات المتحدة، على توفير المعلومات الاستخباراتية لقوات الأمن المحلية، وتقديم الدعم الجوي لها كذلك.

وفي هذا السياق، شدد مسؤول عسكري أميركي بارز لم تُكشف عن هويته، على أن قرار سحب هذه القوات «أعادنا نحو 6 خطوات إلى الخلف، وقد قطعنا الآن قرابة 4 منها إلى الأمام في هذه المرحلة».

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم؛ لأن قوة «البرق»، التي تم تشكيلها عام 2013 وكان قوامها وقتذاك 100 عنصر لا أكثر، تمكنت من مواصلة أداء مهامها خلال الفترة، التي انقطع فيها دعم واشنطن العسكري المباشر لحكومة مقديشو، بين شهريْ ديسمبر 2020 ومايو 2022.

ويعتبر هؤلاء المسؤولون، أن تلك القوة، تساعد بشكل تدريجي على تغيير صورة الجيش الصومالي في أعين السكان العاديين.

وأكد أحمد عبد الله نور قائد القوة، أن قوامها البالغ حالياً نحو 1500 مقاتل، يضمن تمثيلاً متكافئاً لمختلف العشائر الصومالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إرهابيي «الشباب»، شنوا الكثير من الهجمات على عناصر قواته، وعلى مراكز التجنيد الخاصة بها، إلى حد أدى إلى إجبار الساعين للانضمام إلى «البرق»، لارتداء ملابس خفيفة، للتحقق من أنهم لا يخفون أي متفجرات، لتنفيذ هجمات محتملة.