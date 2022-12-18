تونس.. جولة إعادة للانتخابات التشريعية في 100 دائرة

تونس (الاتحاد)

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد.

وأضاف بوعسكر، في حديث بثته القناة الوطنية الأولى أمس، أن إعادة الانتخابات في أكثر من 100 دائرة تأتي نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.

وأمس الأول، أعلنت السلطات في تونس، أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية اليوم الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين فبراير ومارس المقبلين.

وقال بوعسكر، إن «نسبة المشاركة متواضعة وليست بمخجلة»، معتبراً أن «هذه الانتخابات هي الأنظف، لأنها كانت خالية تماما من المال السياسي والتحويلات الأجنبية ومن شراء الأصوات».

وأجريت الانتخابات على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية، ووفق تقسيم جديد للدوائر جعلها أصغر بكثير من السابق.

وفي سياق آخر، وقعت تونس على اتفاقية تمويل منحها البنك الأوروبي للاستثمار لها، بقيمة 150 مليون يورو، لدعم أمنها الغذائي.

وسيخصص هذا التمويل لدعم القدرات والإمكانات على مستوى التزود بالقمح اللين إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.