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«الرئاسي الليبي» يبحث مع الاتحاد الأفريقي سبل إنهاء المراحل الانتقالية

«الرئاسي الليبي» يبحث مع الاتحاد الأفريقي سبل إنهاء المراحل الانتقالية
19 ديسمبر 2022 00:15

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي مع قادة دول أفريقية، دور الاتحاد الأفريقي في المصالحة ورأب الصدع بليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي رئيس تونس قيس سعيّد، ورئيس جمهورية الكونجو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، على هامش القمة الأميركية الأفريقية التي اختتمت، الخميس، في واشنطن، وفق بيان للمجلس أمس.
وبحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التقى المنفي كل من رئيس السنغال ماكي سال والنيجر محمد بازوم وليبيريا جورج ويا وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن ورئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش.
وبحثت اللقاءات دور الاتحاد الأفريقي في جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم جهود المجلس الرئاسي لرأب الصدع وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
وفي سياق متصل، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من المكونات الليبية دون إقصاء لأي طرف.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قوانين الانتخابات، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر 2020.
وتبذل الأمم المتحدة جهوداً لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي
الاتحاد الأفريقي
الكونجو
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