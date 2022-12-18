استنفار في أوكرانيا وتحذير من هجمات روسية جديدة

كييف (وكالات)

أعلنت القوات الأوكرانية، أمس، حالة التأهب الجوي في عموم البلاد، محذرة من موجة هجمات روسية جديدة، في حين دعت كييف حلفاءها لتوفير منظومات للدفاع الجوي لمواجهة الضربات الروسية المتصاعدة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.

وأكد الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تواصل قصفها باتجاهي خيرسون وزاباروجيا وتقصف البنية التحتية في 32 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وأوضح أن القصف الروسي مستمر على مقاطعات ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبا، وخاركيف إلى جانب مواقع سيطرته في دونيتسك ولوغانسك شرقا.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية نفذت 47 هجوماً بالصواريخ على قواتها في الجنوب والشرق، مع تركز أعمال الهجوم باتجاه باخموت وأفدييفكا شرقا.

وأضافت «الهيئة» أن قواتها صدت هجوماً روسياً على أكثر من 15 منطقة في لوغانسك و9 مناطق في دونيتسك.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، السيطرة على قرية في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن «وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية». في الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «شركاء بلاده» لتوفير فرصة حقيقية لمنح الأجواء الأوكرانية حماية فعالة لمواجهة الضربات الروسية المتصاعدة، وخاطبهم بقوله «يمكنكم توفير الحماية لشعبنا وبنسبة 100% من الضربات الروسية».

وقال زيلينسكي، إن الكهرباء عادت لنحو 6 ملايين أوكراني، مشيراً إلى أن هناك مشاكل في إمدادات التدفئة، وأن أعمال الإصلاح مستمرة بلا توقف منذ الهجوم الأخير.

في غضون ذلك، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية في منطقة «العملية الخاصة» والمواقع المتقدمة للوحدات فيها.

وقالت وزارة الدفاع، إن طائرة على متنها شويغو حلقت فوق مناطق انتشار القوات، مضيفة أنه تحدث مع الجنود عند خطوط المواجهة، كما استمع في مركز قيادة الوحدات إلى تقارير من القادة بشأن العمليات العسكرية للقوات الروسية.