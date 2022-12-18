4 سفن «حبوب» تغادر موانئ أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أعلن مركز إسطنبول التنسيقي لمبادرة تصدير الحبوب مغادرة 4 سفن محملة بالذرة والقمح وبذور عباد الشمس المواني الأوكرانية، أمس الأول، عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي. وجاء في تقرير المركز أن 4 سفن غادرت في 17 ديسمبر الموانئ الأوكرانية تحمل 115.7 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

يشار إلى أن اتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو، يوفّر ممراً بحرياً يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية. جاء ذلك بعدما لعب انخفاض الشحنات من أوكرانيا في أعقاب الأزمة في فبراير دوراً في أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام.