الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

4 سفن «حبوب» تغادر موانئ أوكرانيا

4 سفن «حبوب» تغادر موانئ أوكرانيا
19 ديسمبر 2022 02:05

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
«وام» تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الروسية
استنفار في أوكرانيا وتحذير من هجمات روسية جديدة

أعلن مركز إسطنبول التنسيقي لمبادرة تصدير الحبوب مغادرة 4 سفن محملة بالذرة والقمح وبذور عباد الشمس المواني الأوكرانية، أمس الأول، عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي. وجاء في تقرير المركز أن 4 سفن غادرت في 17 ديسمبر الموانئ الأوكرانية تحمل 115.7 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.
يشار إلى أن اتفاق الحبوب الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو، يوفّر ممراً بحرياً يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية. جاء ذلك بعدما لعب انخفاض الشحنات من أوكرانيا في أعقاب الأزمة في فبراير دوراً في أزمة أسعار الغذاء العالمية هذا العام.

أوكرانيا
الحبوب
روسيا
البحر الأسود
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©