الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا.. الاستعانة بالعسكريين لسد عجز الإضرابات

بريطانيا.. الاستعانة بالعسكريين لسد عجز الإضرابات
19 ديسمبر 2022 00:15

لندن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
إنقاذ 166 مهاجراً خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
بريطانيا تحذر من موجة برد وجليد

أكدت الحكومة البريطانية أمس، أنها جهزت حوالي 1200 عسكري وألفاً من موظفي الخدمة المدنية لسد العجز المتوقع من إضراب سائقي سيارات الإسعاف ومساعديهم يومي 21 و28 من الشهر الجاري. وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي في تصريح صحفي، إن الاستعانة بموظفين من قطاعات أخرى يهدف إلى ضمان بقاء الخدمة مستمرة في قطاعات حيوية وفي فترة مهمة من العام. ورفض باركلي الخوض في انتقادات المعارضة ونقابات العمال للجوء الحكومة للجيش، مشيراً إلى أن «الحكومة وجهت القوات المسلحة لخدمة الأمة في هذا الظرف لأن أولويتها هي الحفاظ على سلامة المرضى». وينتظر أن يبدأ أكثر من عشرة آلاف من سائقي سيارات الإسعاف ومساعديهم يوم الأربعاء المقبل والذي يليه إضراباً شاملاً فيما يسبقهم بيوم واحد إضراب الممرضين لليوم الثاني بعد إضراب يوم الخميس الماضي، وهو ما سيتسبب في شلل شبه تام للمستشفيات. ويعود سبب الإضرابات التي تشهدها بريطانيا في مختلف القطاعات، ولاسيما النقل العام والبريد والموانئ إلى خلافات بين النقابات والحكومة حول نسبة رفع الأجور.

بريطانيا
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©