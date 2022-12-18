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مخاوف من خطورة تفشي الكوليرا في لبنان

مواد تستخدم في تعقيم المياه ومكافحة انتشار الكوليرا في لبنان (من المصدر)
19 ديسمبر 2022 02:05

دينا محمود (بيروت، لندن)

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خلال شهرين فحسب من تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في لبنان في السادس من أكتوبر الماضي، حصد هذا المرض، الذي ظل لنحو 30 عاماً غائباً عن قائمة المخاطر الصحية التي تهدد اللبنانيين، أرواح 26 شخصاً على الأقل، كما بلغ عدد الإصابات المحتملة والمؤكدة به، ما يزيد على 4 آلاف.
وأثار هذا التسارع الكبير، في وتيرة تفشي المرض مخاوف منظمة الصحة العالمية، خاصة أن انتشاره يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في أراضيه، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يعاني نقص التجهيزات واليد العاملة، على ضوء «نزف الأدمغة»، الناجم عن هجرة الكثير من عناصر الفرق الطبية إلى الخارج، هرباً من الوضع المتأزم في البلاد.
وتُضاف إلى ذلك، مشكلات البنية التحتية،  التي تقلص قدرة اللبنانيين، على تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب النقية، والحصول كذلك على خدمات الصرف الصحي بشكل ملائم، وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بالكوليرا، التي تنتشر عادة من خلال الماء الملوث.
ويفاقم هذا الوضع الهش، الأزمة التي تواجه قطاع الطاقة في لبنان، وتقود لانقطاع التيار الكهربائي يومياً ولساعات طويلة كذلك عن المنازل والشركات والمؤسسات، بما يقلل بالتبعية من كفاءة محطات تنقية المياه، التي تمس الحاجة إليها، في أي بلد يسعى لاحتواء تفشي الكوليرا.
كما يبدو أن تدهور الأوضاع الأمنية قد أسهم في عودة الكوليرا للظهور في لبنان. 
فالخبراء يرجحون أن تكون البكتيريا المُسببة للمرض، قد وصلت إلى هذا البلد عبر حدوده الحافلة بالثغرات مع سوريا، التي أدى تفشى الكوليرا فيها، إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة وعشرات الوفيات.
ويشير الخبراء في هذا الشأن إلى أن أولى الإصابات بالمرض بين اللبنانيين سُجِلَت في محافظة عكار شمالي البلاد، والتي أصبحت جنباً إلى جنب مع المناطق الواقعة في الشمال الشرقي من لبنان، وكلها محاذية للحدود مع سوريا، بؤرةً لتفشي المرض هناك. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لاحتواء تفشي الكوليرا، بما في ذلك إنشاء مستشفيات ميدانية للتعامل بسرعة مع حالات الإصابة، وتوزيع كميات من الكلور بالمجان على من يحتاجون لتطهير المياه التي يستعملونها في الشرب، بجانب إطلاق حملة تطعيم ضد المرض منتصف الشهر الماضي، يؤكد الخبراء أن القضاء على ذلك الخطر يتطلب تطبيق حلول ذات طابع جذري، بشكل أكبر. فبحسب تصريحات نشرتها صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني، دعا الخبراء إلى ضرورة معالجة الظروف البيئية، التي مهدت الطريق نحو التفشي الراهن للكوليرا في لبنان، مثل شُح المياه الصالحة للشرب، وتداعي خدمات الصرف الصحي، بجانب عدم التعامل بكفاءة مع النُفايات.
كما أشاروا في الوقت نفسه، إلى أهمية التركيز على توفير ظروف معيشية صحية، في الأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين المكتظة، والتي تزيد فيها احتمالات الإصابة بالكوليرا، وهو ما دعا القائمين على حملة التطعيم الحالية، إلى تخصيص قرابة 34 ألف جرعة لقاح، للقاطنين في مثل هذه المناطق، الأكثر عرضة للخطر.

لبنان
الكوليرا
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