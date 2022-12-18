قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود في أفغانستان

شاريكار (وكالات)

قضى 19 شخصاً وأصيب عشرات آخرون في انفجار صهريج وقود داخل نفق في شرق أفغانستان على ما أفاد مسؤولون في حركة طالبان أمس.

وقال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة حميد الله مصباح لوكالة فرانس برس، إن ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث موضحاً أن الحصيلة قد ترتفع.

وأفاد عبدالله أفغان مال المسؤول رفيع المستوى المكلف شؤون الصحة في ولاية باروان أن بين القتلى «الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة». وأوضح مصباح «ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى».

وممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابول مغلق أمام حركة السير الآن فيما فرق الإنقاذ منتشرة في المكان.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلاً عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

في عام 2010، قتل أكثر من 150 شخصاً في انهيارات ثلجية في سالانغ.