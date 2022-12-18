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بلينكن تحدث مع رئيسة البيرو بشأن الاحتجاجات الدامية

بلينكن تحدث مع رئيسة البيرو بشأن الاحتجاجات الدامية
18 ديسمبر 2022 21:41

أعلنت «الخارجية» الأميركية الأحد أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تهز بلادها احتجاجات دامية منذ عزل سلفها بيدرو كاستيو.
وشجع بلينكن خلال المكالمة في 16 ديسمبر "السلطات المدنية والمؤسسات في البيرو على مضاعفة جهودها لبدء الإصلاحات اللازمة وحماية الاستقرار الديموقراطي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.
كما شدد وزير الخارجية الأميركي "على ضرورة انخراط جميع الأطراف البيروفية في حوار بنّاء من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".
وشددت دينا بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس اليساري بيدرو كاستيو قبل عزله، على أنها لن تتنحى وحضّت البرلمان على تقديم موعد الانتخابات العامة.

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المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
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