الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مسلحون يسيطرون على مركز في باكستان ويحتجزون رهائن

أرشيفية
18 ديسمبر 2022 21:35

قال مسؤولون، إن مسلحين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب في منطقة بانو شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.
وقال محمد نصيب المتحدث باسم شرطة بانو لرويترز "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.
وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.
وذكر أحد المسؤولين أن نحو 15 مسلحاً سيطروا على المركز بعدما تغلبوا على المحققين بالداخل وانتزعوا أسلحتهم واحتجزوا خمسة أو ستة منهم رهائن.
ولم تتضح على الفور الجهة التي ينتمي لها المسلحون.

أخبار ذات صلة
مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان
رئيس وزراء باكستان السابق يعلن خطوة تصعيدية
المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
مسلحون
الشرطة الباكستانية
باكستان
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©