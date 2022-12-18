مسلحون يسيطرون على مركز في باكستان ويحتجزون رهائن

قال مسؤولون، إن مسلحين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب في منطقة بانو شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات. وقال محمد نصيب المتحدث باسم شرطة بانو لرويترز "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم. وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز. وذكر أحد المسؤولين أن نحو 15 مسلحاً سيطروا على المركز بعدما تغلبوا على المحققين بالداخل وانتزعوا أسلحتهم واحتجزوا خمسة أو ستة منهم رهائن. ولم تتضح على الفور الجهة التي ينتمي لها المسلحون.