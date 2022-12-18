الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عشرات القتلى والجرحى في حادث بأفغانستان

من موقع الحادث
18 ديسمبر 2022 18:15

قالت السلطات، اليوم الأحد، إن حادثاً تسبب في مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات في نفق سالانج الشهير، الذي يقع على ارتفاع شاهق ويربط عاصمة أفغانستان بشمال البلاد.

وقال قاري يوسف أحمدي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، إن 37 أصيبوا في الحادث في النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي كابول.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن وزارة الأشغال العامة أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق ليلة أمس السبت.

وأُخمد الحريق اليوم الأحد، ولكن الحركة المرورية كانت مغلقة في النفق وقد يرتفع عدد الوفيات أو الإصابات، وفقاً لمتحدث باسم الوزارة.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود في أفغانستان
قتلى في حادث صهريج وقود بأفغانستان
المصدر: وكالات
أفغانستان
حرب أفغانستان
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©