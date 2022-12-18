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مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب

مصر تؤكد تضامنها مع العراق في مواجهة الإرهاب
18 ديسمبر 2022 17:10

أدانت مصر، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على "تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم".

وعبرت مصر عن ثقتها في أن "مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصراراً على دحر الإرهاب واستئصال جذوره".

وأعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في وقت سابق اليوم، مقتل ضابط برتبة رائد وعدد من منتسبي الشرطة في عمل إرهابي في كركوك 250 كم شمالي بغداد.


 

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