للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يتحدث عن قصة الاستقالة
18 ديسمبر 2022 16:47
كشف البابا فرنسيس في مقابلة نشرت الأحد أنه وقع خطاب استقالة قبل 10 سنوات، اذا ما منعته مشاكل صحية من القيام بواجباته. وكان البابا الذي احتفل السبت بعيد ميلاده ال86 صرح سابقا انه سيتنحى من منصبه في حال تعرضه لمشاكل صحية. وفي تصريح لصحيفة ABC الإسبانية أعلن البابا أنه وقع خطاب استقالة وسلمه إلى وزير دولة الفاتيكان المونسينيور تارشيتسيو برتوني قبل تقاعد الأخير في عام 2013. واضاف الحبر الاعظم "لقد وقعت على الاستقالة وقلت له: (في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي. اعهد بها لكم)". وردا على سؤال الصحافي حول ما إذا كان يرغب في نشر هذه المعلومة، أجاب "لهذا السبب أخبركم بالأمر" موضحا أنه لا يعرف ما فعل برتوني بالرسالة. يعاني البابا من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة ارغمته على استخدام كرسي نقال في الأشهر الأخيرة.