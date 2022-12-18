قتلى في قصف على منطقة روسية

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بلجورود جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إن أربعة أصيبوا في قصف اليوم الأحد. وأضاف "تم تفعيل نظام دفاعنا الجوي في منطقة بلجورود". وتابع قائلاً "علمنا بإصابة أربعة. الفرق الطبية ينقلونهم للمستشفى" دون أن يذكر المزيد من التفاصيل عن الواقعة. وقال ثلاثة شهود لـ«رويترز» إن انفجارات مدوية سمعت في المدينة اليوم الأحد. وبلجورود واحدة من العديد من المناطق جنوبي روسيا التي تعرضت فيها أهداف مثل مستودعات الوقود والذخيرة للقصف منذ بدء ما تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير.