قتلى من الأمن العراقي في هجوم غادر لـ«داعش»

قتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، كما ذكر مصدران أمنيان. وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة". وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى". وأكد مسؤول في وزارة الداخلية في بغداد الهجوم، متحدثاً عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط.