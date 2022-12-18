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الشرطة التشيكية تقتل رجلاً طعن امرأتين في براغ

الشرطة التشيكية تقتل رجلاً طعن امرأتين في براغ
18 ديسمبر 2022 14:57

أطلقت الشرطة التشيكية في العاصمة براغ، النار على رجل أثناء محاولتها إلقاء القبض عليه، بسبب طعن امرأتين، في أحد شوارع العاصمة، مساء أمس السبت. وتوفي على الفور،طبقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وقال متحدث باسم خدمات الإنقاذ في براغ لوكالة أنباء التشيك أنه تم القيام بمحاولات لإنقاذ حياة الرجل، لكن الإصابات كانت خطيرة للغاية، حسب "راديو براغ" اليوم.

وحالة واحدة من الضحيتين خطيرة للغاية، جراء الطعن، بينما إصابات المرأة الأخرى طفيفة.

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طعن
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