الإثنين 19 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان

مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان
18 ديسمبر 2022 11:25

لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم، وأصيب آخرون في هجوم على مركز شرطة مدينة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الإرهابيين شنوا هجوما مسلحا على مركز الشرطة من جانبين. ووقع تبادل إطلاق نار بين الشرطة والمهاجمين أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وقد فر المهاجمون بعد الهجوم، وبدأت الشرطة عملية بحث عنهم.

 

أخبار ذات صلة
مسلحون يسيطرون على مركز في باكستان ويحتجزون رهائن
رئيس وزراء باكستان السابق يعلن خطوة تصعيدية
المصدر: وكالات
هجوم مسلح
باكستان
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
الإمارات
شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية
اليوم 09:23
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
دنيا
وفاة طبيب النفس المصري يحيى الرخاوي
اليوم 08:50
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله
اليوم 08:25
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
دنيا
إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"
اليوم 08:16
ارتفاع أسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©