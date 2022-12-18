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مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان
مقتل 4 من الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان
18 ديسمبر 2022 11:25
لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم، وأصيب آخرون في هجوم على مركز شرطة مدينة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الإرهابيين شنوا هجوما مسلحا على مركز الشرطة من جانبين. ووقع تبادل إطلاق نار بين الشرطة والمهاجمين أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
وقد فر المهاجمون بعد الهجوم، وبدأت الشرطة عملية بحث عنهم.
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المصدر: وكالات
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