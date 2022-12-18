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ماكرون يدعو إلى التوصل لاتفاق طموح في «COP 15»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
18 ديسمبر 2022 08:50

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كندا إلى التوصل إلى اتفاق طموح، وذلك قبل وقت قصير من إنتهاء أعمال المؤتمر.

وكتب ماكرون عبر تويتر يوم السبت أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بسيطة ، ولكن ينبغي القيام بأقصى ما يمكن.

وحث الدول المشاركة، التي تناضل على مدى أكثر من أسبوع في مدينة مونتريال من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي، قائلا "دعونا نتفق معا على أكثر الاتفاقات الممكنة طموحا. العالم بحاجة إليها".

ومن المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر، المعروف أيضا باسم COP 15، يوم غد الاثنين.

يشار إلى أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع ممثلة على المستوى الوزاري.

ويأمل المنظمون والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية في التوصل إلى اتفاقية عالمية لحماية الأنواع خلال المؤتمر- على غرار اتفاقية باريس لحماية المناخ.

ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيسية في وضع 30% على الأقل من مناطق العالم البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
باريس
فرنسا
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