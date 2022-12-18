الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي آل سعود
18 ديسمبر 2022 08:34
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فهد بن تركي آل سعود.
وأوضح الديوان، في بيان، أمس، أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".