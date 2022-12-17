تفكيك حقل ألغام «حوثي» جنوب الحديدة

دينا محمود (عدن، لندن)

اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، فيما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها. واكتشفت القوات اليمنية المشتركة أمس، حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة، عقب مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر بانفجار لغم أرضي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن فريقاً هندسياً قام بمسح منطقة «المقانع» شرق «حيس» والتي شهدت انفجار لغم، واكتشف حقل ألغام. وأكد أن الفريق الهندسي باشر تفكيك ونزع الألغام.

ورغم الجهود والنجاح الكبير الذي حققته وتحققه القوات اليمنية المشتركة، فلا تزال حقول وشبكات ألغام ميليشيات الحوثي تشكل تحدياً كبيراً يؤرق أهالي الحديدة، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جريمة قتل ثلاثة مدنيين وإصابة طفل بجروح خطيرة، في انفجار لغم زرعته الميليشيات في قرية «المقانع» بمديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديد لضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد. وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة أعمال القتل وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات الإرهابية. وبالتزامن مع مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإحياء الهدنة الأممية في اليمن وتوسيع نطاقها، تتزايد الدعوات الموجهة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لممارسة ضغوط أكبر على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإرغامها على العودة إلى طاولة التفاوض.

فبحسب المحللين الغربيين، تشكل العصابة الحوثية، التهديد الأكبر لأي عملية سلام ذات مصداقية، تستهدف طي صفحة الحرب الحالية، التي حصدت حتى الآن.. أرواح ما يقرب من 377 ألف شخص.

كما يتحمل المسلحون الحوثيون المسؤولية عن انهيار الهدنة، التي ظلت صامدة بين شهريْ أبريل وأكتوبر الماضييْن، بعدما أفشلوا جهود تجديدها لمرة ثالثة، عبر تقديم مطالب تعجيزية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج، من بينها إلزام الحكومة اليمنية، بدفع رواتب مسلحي العصابة الانقلابية، من إيرادات النفط.

ومنذ أن قوضت الميليشيات الحوثية جهود تمديد التهدئة، تسود اليمن حالة من الهدوء الحذر، بالرغم من الاعتداءات التي يشنها الانقلابيون على جبهات متعددة، خاصة تلك الهجمات، التي تستهدف الموانئ النفطية، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي قوبلت بموجة إدانة إقليمية ودولية واسعة النطاق. وفي تصريحات نشرتها مجلة «واشنطن إكزامينر» الأميركية، حذر المحللون الغربيون، من أن هذه الممارسات العدوانية، تُعرِّض الهدوء الهش الراهن في اليمن لخطر بالغ، خاصة أنها تشمل مهاجمة مرافق البنية التحتية بالطائرات المُسيّرة، بالتوازي مع إطلاق تهديدات باستئناف الاعتداءات بالمُسيّرات والصواريخ، على المدنيين في دول الجوار، وطرق الملاحة الدولية القريبة من السواحل اليمنية.

وأشار المحللون إلى أن العصابة الانقلابية، تعكف الآن على التحضير لاستئناف القتال على نطاق واسع، من خلال نشر قواتها وصواريخها ومُسيَّراتها، على الخطوط الرئيسة للمواجهة، وفي المناطق الساحلية، وهو ما قد يهدد حركة الشحن الدولية، التي تُنقل عبرها إمدادات النفط إلى أوروبا والغرب بوجه عام.

وفي سياق استعداداتها لتوسيع نطاق اعتداءاتها الإرهابية، تواصل الميليشيات الحوثية عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم على حمل السلاح، رغم أنها تعهدت للأمم المتحدة بوقف مثل هذه الممارسات. وتشمل هذه العمليات، أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ما يشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً للقوانين الدولية. وتُضاف هذه الجرائم، إلى السجل الأسود للحوثيين على صعيد انتهاك حقوق الإنسان، والذي يشمل الإخفاء القسري للخصوم السياسيين وتعذيبهم واغتيال بعضهم، بالإضافة إلى قمع الأقليات والمهاجرين الأفارقة، وحرمان الشرائح المُهمشة في المجتمع اليمني من حقوقها.

ويوجب ذلك على إدارة بايدن التعاون مع الأمم المتحدة، لدفع العصابة الانقلابية إلى المشاركة من جديد في عملية التفاوض، جنباً إلى جنب، مع تعزيز القدرات الدفاعية للقوى المناهضة للحوثيين، من أجل حماية منشآت البنية التحتية لديها. وحذر الخبراء من مغبة اتخاذ الولايات المتحدة، أي خطوات من شأنها، الإيحاء بتراجع قوة روابطها بالمعسكر المناهض للحوثيين، من خلال تقليص الدعم اللوجستي أو الدفاعي أو الاستخباراتي الموجه إلى أطرافه.

فمن شأن ذلك، إيصال رسالة خاطئة للانقلابيين قد تدفعهم إلى تصعيد اعتداءاتهم، وإشعال نيران الصراع بشكل واسع، كما كان عليه الحال قبل بدء سريان الهدنة، في الثاني من أبريل الماضي.

«الشورى»: الميليشيات وحدها مسؤولة عن معاناة اليمنيين

عدن (الاتحاد)

أكد مجلس الشورى في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما يصيب الشعب اليمني من الآلام والمتاعب التي أورثها انقلابهم على الحكومة الشرعية من تهديد كيان الدولة وتمزيق المجتمع وممارسة وسائل العنف الإجرامية.

وأشادت هيئة رئاسة مجلس الشوري خلال اجتماع عقدته أمس، بدور الإمارات والسعودية في مواجهة المشروع الحوثي في اليمن، داعية اليمنيين لمزيد من الوحدة والتكاتف والتغلب على الصعاب حتى تحقيق السلام.

وجددت هيئة رئاسة المجلس دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، مباركةً كل جهد من شأنه تعزيز المواجهة ضد الانقلاب الحوثي، وصولاً نحو هدف استعادة الدولة.

وأكدت رئاسة مجلس الشوري مساندتها قرار مجلس القيادة الرئاسي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والخطوات التي اتخذتها الحكومة استنادًا إلى قرار المجلس، مؤكدة على شرعية المواجهة بكل أشكالها المدنية والعسكرية، لاستعادة الحق المغتصب للشعب اليمني ومطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الحوثيين، موقفاً عملياً ملموساً لاستعادة الاستقرار والسلام في اليمن استناداً ألى مرجعياته الثلاث.