الأردن.. ضبط 44 متهماً بالمشاركة في أحداث الشغب

عمّان (الاتحاد)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أمس، القبض على 44 شخصاً متهمين بالمشاركة في أحداث الشغب التي شهدها عدد من مناطق المملكة، مؤكدةً سعيها إلى تكثيف الانتشار الأمني لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن الأردنيين، وذلك بعد يوم من أعمال شغب شهدتها مدينة معان جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين. وأكدت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أنها «تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، وألقي القبض على 44 شخصاً شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق»، مشيرةً إلى «إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام الماضية».وشهدت محافظات في جنوب الأردن، في الأيام القليلة الماضية، إضرابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحياناً، وصولاً إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية، الأربعاء، في كل من معان والكرك ومادبا. وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن في الجنوب، فيما ذكرت السلطات أن ضابط شرطة لقي حتفه، مساء الخميس، برصاصة أطلقها مخربون. وأكدت مديرية الأمن العام في بيانها وجود «تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم الخميس، لا سيّما في محافظات الجنوب».