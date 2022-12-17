اليونان تخصص 650 مليون يورو لمواجهة أسعار الغذاء

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان
18 ديسمبر 2022 01:51
أعلنت الحكومة في أثينا رغبتها في تقديم يد العون لليونانيين اعتبارا من فبراير المقبل بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان اليوناني، مساء السبت، أن حكومته سترد 10% للأسر مقابل شراء المواد الغذائية حتى مبلغ معين. وأضاف أن هذا الإجراء سيطبق في الأشهر الستة اعتبارا من فبراير.
ويتم سداد 10% للشخص الأعزب لشراء المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 220 يورو (233 دولارا أميركيا) شهريا. ولكل فرد إضافي من العائلة، سيزيد الحد بمقدار 100 يورو بحد أقصى ألف يورو من مشتريات الطعام شهريا، حسبما أعلن زعيم الحكومة المحافظة.
وقال "نحن نحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر". وأضاف أن البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 650 مليون يورو، سيمول من فائض الضرائب على مصافي التكرير في البلاد. ولا يلزم أن يوافق البرلمان على هذا الإجراء الحكومي.
وسيستفيد الأزواج، الذين يبلغ دخلهم ما يصل إلى 24 ألف يورو سنويا، من البرنامج. ولكل طفل، ستتم إضافة خمسة آلاف يورو. وقدر ميتسوتاكيس أنه ينبغي مساعدة أكثر من 85% من دافعي الضرائب في البلاد ضمن هذا البرنامج.