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تركيا: تحييد عنصرين من «الكردستاني» شمالي العراق

تركيا: تحييد عنصرين من «الكردستاني» شمالي العراق
18 ديسمبر 2022 02:37

أنقرة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «القوات التركية قامت بتحييد الإرهابيين الاثنين من التنظيم بعد رصدهما في منطقة عملية المخلب - القفل شمالي العراق»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق «متينا والزاب وأفشين» باسيان شمالي العراق. وقالت تركيا، إن هذه العملية تأتي رداً على أنشطة الحزب التي تصفها بأنها «منظمة إرهابية».
ووفقاً للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

تركيا
الجيش التركي
العراق
حزب العمال الكردستاني
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