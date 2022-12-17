تحذيرات من عدم تجديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

جنيف (وكالات)

حذرت منظمة إنسانية، من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

جاء ذلك في بيان نشرته منظمة «منسقو استجابة سوريا» على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس الأمن الدولي جدد آلية المساعدات في 12 يوليو الماضي لمدة 6 أشهر فقط، خلافاً للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة.

وفي بيانها، قالت المنظمة: ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير 2023، أي خلال أقل من 25 يوماً. ونبّهت إلى أن ذلك يأتي «في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة».

وبحسب المنظمة: «سيحد ذلك من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، خاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014»، وفق المنظمة الإنسانية.

وشددت على أن «المنطقة غير قادرة على تحمّل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي».

ولفتت إلى أنها «تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل».