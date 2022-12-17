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قتيل جراء تدافع خارج حفل في لندن

آثار التدافع خارج مسرح أكاديمية "بريكستون" في لندن
18 ديسمبر 2022 01:23

توفيت، السبت في العاصمة البريطانية لندن، امرأة متأثرة بجراح لحقت بها إثر تدافع للجماهير خارج مسرح أكاديمية "بريكستون" والذى كان يقام عليه حفل موسيقي الخميس، حسبما أعلنت أسرتها.

كانت ريبيكا إيكوميلو (33/عاما) واحدة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة عندما حاولت جماهير، لا تملك تذاكر، دخول عرض للفنان النيجيري أساكي في القاعة الواقعة بجنوبي لندن الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) السبت.

وذكرت شرطة العاصمة أن إيكوميلو، وهي من سكان شرقي لندن، توفيت في المستشفى السبت متأثرة بجراحها، بينما ما زالت امرأتان آخريان (21 و23 عاما) في حالة حرجة.

وذكرت أسرة ريبيكا، في بيان، أنها تخرجت فى كلية التمريض وهى أم لطفلين.

 

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المصدر: د ب أ
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