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مصر: الاتفاق مع «صندوق النقد» يعكس الثقة في قدراتنا على الوفاء بالتزاماتنا

مصر: الاتفاق مع «صندوق النقد» يعكس الثقة في قدراتنا على الوفاء بالتزاماتنا
18 ديسمبر 2022 02:37

القاهرة (الاتحاد) 

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«النقد الدولي» يوافق على برنامج تمويلي لمصر

أكد مجلس الوزراء المصري، أمس، أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. 
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس بشأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الأول، على برنامج تمويلي لدعم الاتفاق الفني بين خبراء الصندوق ومصر حول برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل. 
وقال المجلس، إن «الموافقة على البرنامج تمثل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
 وأضاف أن «الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية وأسواق المال العالمية». 
وأوضح أن الاتفاق يتيح كذلك لمصر التقدم للحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي حديثاً. وأشار إلى أن «موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء في أكتوبر الماضي دون أي شروط أو أعباء إضافية يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر». 
وبين المجلس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخراً.

مصر
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