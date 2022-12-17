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مقتل إرهابييْن في الجزائر

مقتل إرهابييْن في الجزائر
18 ديسمبر 2022 02:37

الجزائر (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مقتل إرهابيين اثنين، أمس، في كمين محكم قرب الشريط الحدودي بولاية «عين قزام» جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة، أن أحد الإرهابيين وجد جثة متفحمة، لافتةً إلى أن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار مكافحة الإرهاب والاستغلال الأمثل للمعلومات أسفرت أيضاً عن اعتقال إرهابيين اثنين.
كما أشارت إلى ضبط 4 عربات، ورشاشات ثقيلة، وقاذف صاروخي وبندقية هجومية، إلى جانب هاتف من نوع «ثريا».
ويقوم الجيش الجزائري، بشكل مستمر بحملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.

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