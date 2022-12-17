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موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي تفاقم مشاكله الداخلية

موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي تفاقم مشاكله الداخلية
18 ديسمبر 2022 02:37

موسكو (وكالات)

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ستؤدي إلى زيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
وانتقدت زاخاروفا في بيان، أمس، حزمة العقوبات الجديدة على بلادها، مشيرة إلى أن الحزمة تتكون من إجراءات تقييدية أحادية غير مشروعة.
وأقرت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأول حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة  الأوكرانية.
واعتبرت زاخاروفا أن قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط عليها.
وقالت: «الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها، وستتسبب في تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه»، حسبما نقل موقع قناة «روسيا اليوم».
وأضافت: «بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل، اصطدم مواطنو الاتحاد الأوروبي بنقص في الطاقة وبالتضخم، ويلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي».
وتستهدف الحزمة التاسعة إدراج نحو 200 فرد ومؤسسة و3 مصارف روسية على قائمة العقوبات الأوروبية، وحظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج «مدني وعسكري»، وفرض حظر على استثمارات التعدين.

الاتحاد الأوروبي
موسكو
روسيا
ماريا زاخاروفا
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