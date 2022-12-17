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إنقاذ 60 شخصاً في البحر المتوسط

مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
18 ديسمبر 2022 02:37

روما (وكالات)

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أنقذت منظمتان إغاثيتان ألمانيتان، أكثر من 60 مهاجراً كانوا على متن قارب في عرض البحر المتوسط. وأعلنت منظمة «سي آي» غير الحكومية، ومقرها مدينة ريجنسبورج الألمانية، أمس، أن المهاجرين ظلوا على متن قارب غير صالح للإبحار، لمدة يوم ونصف. 
وشارك في المهمة، مساء أول أمس، طاقما سفينتي «سي آي 4» و«رايز أباف» التابعتان لاتحاد «ميشن لايفلاين» الألماني.
وبحسب البيانات، فإن من بين الذين تم إنقاذهم 12 قاصراً، غير مصحوبين بذويهم.
وقبل أيام قليلة، وصل المساعدون من المنظمتين الممولتين من التبرعات إلى منطقة عملياتهم قبالة سواحل تونس وليبيا.
ويسعى مهاجرون من شمال أفريقيا، في قوارب غالباً غير صالحة للإبحار، إلى الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر. والرحلة محفوفة بمخاطر كبيرة، خاصة في فصل الشتاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وظروف البحر القاسية. وتصل غالبيتهم إلى إيطاليا. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل إلى البلاد أكثر من 98700 مهاجر بالقوارب حتى الآن في عام 2022، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي حوالي 63400 مهاجر.
 وفي السياق، بلغ إجمالي عدد المهاجرين حول العالم 281 مليوناً، وهو ما يشكل 3.6 بالمئة من سكان العالم، حسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية الأممية، فيما تشير المعطيات أيضاً أن أعداد النازحين داخل بلدانهم يفوق بكثير أعداد المهاجرين في الخارج. وخصصت الأمم المتحدة تاريخ 18 ديسمبر للاحتفال بـ«اليوم الدولي للمهاجرين»، ويضم عدداً من الفعاليات المختلفة.
ويبلغ عدد المهاجرين الذكور حوالي 146 مليوناً والإناث 135 مليوناً.
ويشكل عدد المهاجرين في قارتي أوروبا وآسيا 61 بالمئة من إجمالي المهاجرين في العالم، إذ وصل عددهم إلى نحو 87 مليوناً في أوروبا و86 مليوناً في آسيا.

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