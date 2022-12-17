20 قتيلاً وآلاف العالقين باضطرابات البيرو

ليما (وكالات)

تركت الأزمة السياسية في البيرو 5 آلاف سائح عالقون في مدينة كوسكو (جنوب شرق)، بوابة قلعة الإنكا بمدينة «ماتشو بيتشو»، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 20 خلال الاحتجاجات منذ عزل الرئيس بيدرو كاستيلو.

وقال داروين باكا عمدة ماتشو بيتشو (قمة الجبل القديمة باللغة الإنكية): «نحن قلقون لأن هناك سائحين، بينهم أطفال وكبار السن، تقطعت بهم الأسباب في ماتشو بيتشو منذ الأربعاء»، مطالباً بدعم إنساني من الحكومة بمروحيات لنقل السياح».

وتم إغلاق مطار كوسكو الدولي، ثالث أكبر مطار في البلاد، منذ الاثنين عندما حاول المتظاهرون اقتحام المبنى، فيما توقفت القطارات الثلاثاء من وإلى ماتشو بيتشو، التي تعاني نقصاً في الغذاء.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 20 خلال الاحتجاجات التي تشهدها البيرو منذ عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه يوم 7 ديسمبر الجاري وإيداعه السجن، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البيرو، أمس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المصابين خلال المظاهرات بعموم البلاد تجاوز الـ500 شخص، وأن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 متظاهراً.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة بيرو الجديدة دينا بولارت، وحل البرلمان، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة. وفي 7 ديسمبر، ألقت قوات الأمن القبض على كاستيلو، عقب قراره حل المجلس التشريعي (البرلمان)، وإعلان حالة الطوارئ قبل عقد المجلس جلسة ثالثة للتصويت على عزله.