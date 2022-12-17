"اتفاقية الأسلحة البيولوجية" تشكل فريقا لمنع استخدامها
الأسلحة البيولوجية
18 ديسمبر 2022 00:48
اتفقت الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية إنشاء فريق من الخبراء لمنع استخدام مثل هذه الأسلحة.
يشارك في الاتفاقية 184 طرفا. ومن المقرر أن ينظر فريق الخبراء، المزمع تشكيله، في تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تحسن التعاون، والدعم الذي تحتاجه الدول الفقيرة، والشكل الذي يمكن أن تتخذه آلية التحقق من أجل رصد إنتاج المواد التي تستخدم لأغراض حربية بشكل أفضل، قبل مؤتمر المراجعة المقبل في غضون خمس سنوات.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهذا الإنجاز، قائلا إنه يمكن أن يكون أساسا للاتفاق على تدابير للحد من خطر الاستخدام المتعمد للأسلحة البيولوجية. وقال إن الاتفاق يقدم "بصيص أمل في بيئة أمنية دولية قاتمة بشكل عام"، وفقا لبيان.