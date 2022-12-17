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بدء فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في تونس

بدء فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في تونس
18 ديسمبر 2022 00:03

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، مساء اليوم السبت، لتبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا للإعلان عن الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد.

وقال الرئيس قيس سعيد، بعد أن أدلى بصوته مع زوجته، إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن نسبة الإقبال واصفا إياها بأنها "متواضعة ولكن ليست مخجلة".

وتابع بوعسكر "هذه أول انتخابات نظيفة بلا مال سياسي فاسد ونقية من  توظيف وسائل الإعلام".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن 8.8 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

ويتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة، على 161 مقعدا.

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المصدر: وكالات
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