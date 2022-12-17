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رئيس وزراء باكستان السابق يعلن خطوة تصعيدية
عمران خان مخاطبا أنصاره (أرشيفية)
17 ديسمبر 2022 23:18
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، أن حزبه سيحل مجلسين محليين نهاية الأسبوع، قبل الموعد المقرر، في خطوة تصعيدية للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وأطلق خان حملة لإجراء انتخابات مبكرة بعد الإطاحة به من السلطة في تصويت برلماني في أبريل الماضي.
ويسيطر حزب حركة الإنصاف، الذي يقوده خان، على اثنين من المجالس الإقليمية الأربعة في البلاد.
وقال خان، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في مدينة لاهور بشرق البلاد «يوم الجمعة المقبل (23 ديسمبر)، سنحل مجلسي البنجاب وخيبر بختون خوا».
والبنجاب، الذي يسيطر عليه حزب خان (حركة الإنصاف)، هو الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان ويقطنه ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليون نسمة.
وعادة ما تجرى الانتخابات الاتحادية والمحلية في آنٍ واحد كل خمس سنوات. وإذا تم حل المجلسين الإقليميين مبكراً، فسيتعين إجراء انتخابات منفصلة لهما في غضون 90 يوماً.
وقال خان، الذي أُصيب في إطلاق نار الشهر الماضي، إنه «يضحى» بحكومتي الإقليمين من أجل مستقبل البلاد.
وأضاف أن الانتخابات في الإقليمين تعني إجراء انتخابات في 66 بالمئة من البلاد. وبالتالي، قد تجري الحكومة انتخابات عامة أيضاً.
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